Como previsto por analistas no Reino Unido, o comité de política monetária do banco central do Reino Unido votou sete contra dois a favor do novo aumento.

A decisão surge um dia depois de o Office for National Statistics (ONS) ter comunicado que a inflação homóloga no Reino Unido foi de 10,4% em fevereiro, acima dos 10,1% em janeiro, muito acima do objetivo do banco de 2%.

