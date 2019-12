Banco de Inglaterra mantém taxas de juro devido aos riscos que ainda persistem para a economia O Banco de Inglaterra manteve hoje as taxas de juro no Reino Unido em 0,75%, devido aos riscos que ainda persistem para a economia britânica, desacelerada pela saída da União Europeia (UE), foi hoje anunciado. economia Lusa economia/banco-de-inglaterra-mantem-taxas-de-juro_5dfb819b7cf645796c569cb6





No final de uma reunião, sete dos nove membros do Comité de Política Monetária do banco central britânico votaram a favor de manter o preço do dinheiro para manter a inflação - atualmente em 1,5% - dentro do objetivo oficial de 2%.

Dois dos nove membros do comité manifestaram-se a favor de um corte de 0,5 pontos percentuais da taxa de juro.

Com a vitória do Partido Conservador nas eleições gerais de 12 de dezembro, a entidade considerou que "o sentimento (sobre a economia) das famílias e das empresas pode melhorar a curto prazo", apesar de se ter mostrado cautelosa.

O banco decidiu manter o programa de estímulos quantitativo, no qual investiu 435.000 milhões de libras (513.300 milhões de euros) em títulos de dívida, sobretudo pública.

O Produto Interno Bruto (PIB) britânico cresceu 0,3% no segundo trimestre - entre julho e setembro - mas espera-se um ligeiro crescimento no último trimestre, informou o Banco de Inglaterra.

"O Comité seguirá de perto, entre outros fatores, a resposta das empresas e das famílias ao que se passe com o 'Brexit', bem como as perspetivas de uma recuperação no crescimento global", adiantou o banco central.

MC // EA Lusa/Fim