O comité de política monetária do banco votou por sete-dois a favor da descida, amplamente esperada pelos analistas, depois de o Office for National Statistics (ONS) ter informado no mês passado que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) caiu para 2,5% no final de dezembro, ligeiramente abaixo dos 2,6% de novembro.

Em novembro, o banco central britânico tinha reduzido pela segunda vez o preço do dinheiro em 2024, de 5% para 4,75%, dada a tendência de descida da inflação naquela altura.

A próxima reunião de política monetária do Banco de Inglaterra realiza-se em 20 de março.

MC // CSJ

Lusa/Fim