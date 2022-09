Mais do que duplicando a taxa diretora, no seguimento do que estão a fazer outros bancos centrais, o Riksbank fez o maior aumento de uma só vez desde que o objetivo de conter a inflação foi introduzido em 1993.

O anúncio surpreendeu os analistas, que esperavam uma subida já elevada de 75 pontos base.

A inflação na Suécia, que atingiu 9% no mês passado (um recorde desde 1991), "está muito alta" e "deverá continuar a aumentar até ao final do ano", sublinhou o banco central sueco em comunicado.

O banco central sueco tinha já aumentado a taxa diretora em 50 pontos base em junho e deverá voltar a fazê-lo nos próximos seis meses.

A Suécia é membro da União Europeia desde 1995, mas não integra a zona euro.

JPS // MSF

Lusa/Fim