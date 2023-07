"Esta decisão é sustentada pela prevalência de elevados riscos e incertezas adversas associados, sobretudo, à pressão na despesa pública, bem como ao prolongamento e intensificação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, não obstante as perspetivas de manutenção da inflação em um dígito no médio prazo", lê-se no comunicado do Banco do Moçambique.

"Em junho de 2023, a inflação anual reduziu para 6,8%, a traduzir, principalmente, a queda dos preços da calasse dos bens alimentares, favorecida pela época fresca, num contexto de estabilidade da taxa de câmbio. A inflação subjacente, que excluiu as frutas e vegetais e bens administrados, também abrandou", lê-se no comunicado do banco central.

Reconhece igualmente que os "riscos e incertezas" subjacentes às projeções de inflação "mantêm-se elevados" e que a nível interno "prevê-se a manutenção da pressão sobre a despesa pública das incertezas em relação à evolução dos preços dos bens administrados, com destaque para os combustíveis líquidos".

Reconhece igualmente, que no período de avaliação a "dívida pública interna agravou-se", tendo em conta que o endividamento público interno, excluindo os contratatos de mútuo e de locação, bem como as respetivas responsabilidades em mora, situaram-se em 308,4 mil milhões de meticais (4.372 milhões de euros), mais 33,3 mil milhões de meticais (472 milhões de euros) face a dezembro de 2022.

"O CPMO continuará a monitorar a evolução dos riscos e incertezas assocadiadas às projeções de inflação e não hesitará em tomar as medidas corretivas necessárias", alerta ainda o comunicado, acrescentando que a próxima reunião daquele organismo está agendada para 22 de setembro próximo.

