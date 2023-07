Um ano depois de iniciar o ciclo do aumento de juros mais rápido da história, os analistas esperam que, após a reunião do Conselho de Governadores, a presidente do BCE, Christine Lagarde, anuncie um aumento de 25 pontos base nas taxas de referência.

A responsável do BCE anunciou, em junho, que um novo aumento das taxas de juro seria "muito provável" na reunião deste mês.

Em junho, a taxa de juro das principais operações de refinanciamento subiu para 4%, a taxa de facilidade de depósito passou para 3,50% e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez aumentou para 4,25%.

O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) aprovou "por um consenso muito amplo" a subida das taxas de juro em 25 pontos base, na reunião de política monetária realizada em junho.

O BCE também aprovou "por um consenso muito amplo" o fim dos reinvestimentos dos títulos adquiridos ao abrigo do programa de compra de ativos APP (Asset Purchase Programme) a partir de julho, mas também houve quem defendesse que a decisão devia ser adiada para se analisar os efeitos na liquidez dos bancos da devolução antecipada em junho dos empréstimos de longo prazo.

O BCE observou que os acordos salariais em alguns países da zona do euro adicionaram riscos de subida da inflação.

Por outro lado, novas tensões nos mercados financeiros podem reduzir a inflação mais rapidamente do que o projetado.

A inflação na zona euro desacelerou em junho, fixando-se numa taxa 5,5% em termos homólogos em junho face aos 6,1% em maio, enquanto a inflação subjacente registou uma taxa de 5,5%, em comparação com 5,3% em maio.

