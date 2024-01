Com a decisão do Comité de Política Monetária do Banco Central da Turquia, esta taxa de juro passa de 42,5% para 45%, segundo um comunicado hoje divulgado e publicado no seu portal.

Apesar de uma taxa de inflação de 64,8% em dezembro, o comité considerou que as expectativas para a inflação e o comportamento dos preços "continuaram a mostrar sinais de melhoria".

Assim, "atendendo ao impacto desfasado da restrição monetária, o comité considera que a contração necessária para estabelecer a trajetória de desinflação foi alcançada e que este nível será mantido enquanto for necessário".

O organismo do Banco Central da Turquia afirma que o atual nível de taxas diretoras "será mantido até que se verifique uma descida significativa da tendência subjacente da inflação mensal e até que as expectativas de inflação convirjam para o intervalo de previsão projetado".

O banco central turco diz que vai utilizar as ferramentas ao seu dispor para atingir uma taxa de inflação de 5% a médio prazo, de forma a alcançar o objetivo de estabilidade de preços.

Até às eleições de maio, as taxas de juro tinham permanecido em 8,5%, impulsionando a inflação, o consumo e o emprego e só depois da vitória eleitoral do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ocorreu uma mudança na política monetária.

