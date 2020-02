Banco central chinês prepara injeção de cerca de 156 milhões de euros O banco central chinês anunciou hoje que irá injetar 1.200 milhões de yuans (156 mil milhões de euros) para ajudar a economia afetada pelo surto de pneumonia viral. economia Lusa economia/banco-central-chines-prepara-injecao-de-cerca_5e36bae7ee210512b2c89c3f





A operação será concretizada na segunda-feira, quando os mercados financeiros chineses reabrirem após o longo feriado de ano novo lunar, estendido devido ao surto do novo coronavírus.

Em comunicado, o instituto de emissão explica que a intervenção servirá para manter "uma liquidez razoável e abundante" para o sistema bancário e a estabilidade do mercado cambial.

A banca tinha já anunciado no sábado uma série de medidas destinadas ao crédito das empresas que estão a contribuir para lutar contra o surto do novo vírus.

O surto está a afetar vários setores da economia chinesa.

As praças financeiras de Xangai e Shenzhen reabrem na segunda-feira depois de 10 dias encerradas.

A China elevou hoje para 304 mortos e mais de 14 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

As Filipinas anunciaram também hoje a morte de um cidadão de nacionalidade chinesa, vítima de uma pneumonia causada pelo novo coronavírus, a primeira vítima fatal fora da China.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, Suécia e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.

