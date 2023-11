Pedro Castro e Silva, que foi um dos oradores da 2.ª edição do Angola Economic Outlook 2023, promovida pelo Governo angolano e a revista Economia e Mercado, referiu que o Risco Climático complementa a regulamentação bancária que conta já com os riscos de Crédito, de Liquidez, de Taxa de Câmbio e de Taxa de Juros.

"Os bancos antes de concederem crédito por exemplo para as pescas, ou para desenvolvimento de um projeto agrícola, que é o que se pretende para a diversificação, vão ter que ter em conta fatores relacionados com a sustentabilidade e provavelmente o impacto que isto tem ao nível da sua base de capital", realçou.

Ainda para 2024, o BNA vai manter a política monetária deste ano que agora termina, salientando que a taxa média de inflação para o exercício económico do próximo ano é de 16%, superior à atual.

"Isto quer dizer que deveremos ainda experimentar nos próximos meses uma tendência em alta da inflação homóloga, mas, ao longo de 2024, esperamos que ela venha a reduzir, atingindo, no final do período de 2024, uma taxa de 15%", disse.

O vice-governador do BNA realçou que, em 2024, o banco central prevê manter o nível sustentável de reservas internacionais líquidas nos seis meses de importações, tendo em conta a sua importância para garantir o pagamento do serviço da dívida, "quando houver condições do tesouro nacional voltar aos mercados de dívida".

Pedro Castro e Silva frisou que o banco central vai continuar a aplicar e convergir com as melhores práticas do Banco Central Europeu e os outros órgãos, como o Grupo de Ação Financeira (GAFI), implementando um Fundo de Resolução que terá início em 2024.

Segundo Pedro Castro e Silva, Angola tem até junho do próximo ano para implementar as medidas que o GAFI recomendou, para tomar a decisão sobre a posição do país.

NME // MLL

Lusa/Fim