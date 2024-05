O Comité de Política Monetária (CPM) do banco central angolano decidiu também manter a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez em 18,5% e aumentar o coeficiente das reservas obrigatórias em moeda nacional de 20% para 21%.

Este aumento das principais taxas do BNA acontece numa altura que o país regista uma inflação descontrolada, que atingiu os 28,02% em abril e uma variação homóloga de quase 40% em Luanda.

De acordo com o governador do BNA, Manuel Tiago Dias, as decisões do CPM foram "motivadas pela persistência das pressões inflacionistas" e visam contribuir para o "controlo da liquidez em circulação".

Falando hoje no final da reunião ordinária do CPM, em Luanda, reafirmou os dados do INE angolano do mês de abril, referindo que o aumento do preço dos alimentos "resulta, fundamentalmente, da insuficiente oferta de produtos de amplo consumo na economia tendo em conta a redução das importações que não tem sido compensada na mesma magnitude pelo aumento da produção nacional".

O economista angolano Wilson Chimoco defendeu, esta semana, em declarações à lusa, uma intervenção do banco central para travar os "preços descontrolados" no país.

O 'stock' de crédito à economia em moeda nacional atingiu 4,72 bilhões de kwanzas (51 mil milhões de euros) em abril representando um aumento de 150 mil milhões de kwanzas (16 milhões de euros) em termos acumulados no ano de 2024.

O saldo superavitário acumulado da conta de bens nos meses de março e abril de 2024 fixou-se em 4,3 mil milhões de dólares (3,19 mil milhões de euros) situando-se acima dos 3,3 mil milhões de dólares (3,0 mil milhões de euros) registado nos dois meses anteriores.

"Em termos acumulados, o saldo da conta de bens atingiu 7,6 mil milhões de dólares acima dos 6,4 mil milhões de dólares do período homólogo correspondendo a um aumento de 19,04%", frisou.

O 'stock' das reservas internacionais fixou-se em 14,5 mil milhões de dólares (13,3 mil milhões de euros) no mês de abril, o que corresponde a um grau de cobertura de 7,43 meses de importação de bens e serviços.

A próxima reunião do CPM acontece nos dias 18 e 19 de julho na província do Cuando-Cubango.

