Segundo o Banco Nacional de Angola (BNA), a reunião decorre entre 10 e 12 de maio, ocasião em que os governadores dos bancos centrais da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) devem fazer a análise global do sistema financeiro da região.

Os sistemas de pagamento, compensação e liquidação, repatriamento de notas e moedas metálicas, serviços e capitais e o intercâmbio na capacitação de quadros são temas que vão igualmente dominar o encontro.

De acordo com o BNA, das iniciativas do comité de governadores dos bancos centrais (CCBG) perspetiva-se igualmente a criação de uma base de dados de estatísticas monetárias e financeiras, um banco de informação sobre as estruturas e políticas dos bancos centrais e dos mercados financeiros nos países da SADC.

Criado em 1995, o CCBG da SADC é uma estrutura especializada na promoção de uma estreita cooperação entre os bancos centrais da África Austral, considerando o seu papel fundamental na promoção do desenvolvimento económico e financeiro através da adoção de políticas que reforçam a estabilidade macroeconómica e financeira.

DYAS // LFS

Lusa/Fim