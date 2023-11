"A emissão destas obrigações verdes visa possibilitar o financiamento da atividade do iib, que inclui a execução da política de sustentabilidade e responsabilidade social. Existirá uma remuneração adicional, correspondente a 0,5% ao ano sobre o montante total subscrito, a ser doada ao Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN)", na capital, Praia, anunciou.

Este dinheiro deverá ser empregue pelo hospital em áreas ligadas à economia verde, ou seja, "produção de energia renovável, eficiência energética, diminuição de poluição, gestão de águas e resíduos", lê-se na documentação da oferta, alinhando-a, assim, com a legislação cabo-verdiana que confere o rótulo "verde".

Caso a subscrição atinja o montante global previsto para a operação, que é de 750 milhões de escudos (6,8 milhões de euros), "o HUAN receberá cerca de quatro milhões de escudos por ano (36 mil euros), o que perfaz cerca de 12 milhões de escudos (108 mil euros) até o final da maturidade da operação, que é de três anos", sublinhou Miguel Monteiro, presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC), que acolheu a apresentação.

O período de oferta decorre de 24 de novembro a 27 de dezembro, o apuramento dos resultados com liquidação física e financeira decorrerá no dia seguinte, com cotação na BVC a 29 de dezembro.

A última oferta pública de subscrição de obrigações na BVC ocorreu em janeiro de 2014, tendo como emitente a Imobiliária, Fundiária e Habitat (IFH, empresa estatal), recordou hoje Miguel Monteiro.

"Volvidos sensivelmente 10 anos", a bolsa cabo-verdiana acolhe, em 2023, "duas ofertas públicas de subscrição de obrigações, refletindo o dinamismo crescente do mercado de capitais", disse.

Aquele responsável assinalou que, "juntamente com as 'Blue Bonds' (obrigações azuis) emitidas no início deste ano", está a ser seguido "um caminho para um mercado de capitais mais robusto e sustentável em Cabo Verde".

O iib referiu que a iniciativa -- obrigações designadas "iib Renewable and Energy-Efficiency Green Bond" -- foi desenvolvida em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Joint Fund, que agrega mecanismos de financiamento de diversas agências das Nações Unidas sob o mesmo chapéu.

O banco apresenta-se como o terceiro maior de Cabo Verde, é liderado pelo grupo iib do Bahrain e participado em 10% pelo português Novo Banco.

