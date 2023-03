Numa entrevista à Bloomberg, o presidente do banco estatal saudita, Ammar al Khudairy, anunciou que não daria mais assistência financeira ao banco suíço para o ajudar a lidar com as suas contas em dificuldades.

Às 10:45 em Lisboa, o Credit Suisse caía mais de 21% na bolsa de valores de Zurique, arrastando todo o setor financeiro europeu, que em sessões recentes já tinha sofrido com o colapso do banco norte-americano Silicon Valley Bank.

Dos principais bancos europeus, a Société Générale descia 9,83 %, o BNP Paribas 8,74% e o ING (Países Baixos) 8,24%.

O Commerzbank e o Deustche Bank, da Alemanha, caíam 7,96% e 6,92%, enquanto no Reino Unido o Barclays perdia 6,44% e o HSBC 3,95%.

O Unicredit italiano também perdia 6,87% e o Intesa Sanpaolo 5,94%.

Em Espanha, o BBVA e o Santander caíam 7,22 % e 6,76 %, respetivamente.

Às 11:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a baixar 2,57% para 438,02 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt caíam 2,38%, 3,31% e 2,74%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 3,75% e 3,70%, respetivamente.

Em Portugal, o BCP, único banco do PSI, estava a cair 7,40% para 0,20 euros.

Arrastado pelo BCP, o PSI recuava 1,82% para 5.869,83 pontos.

