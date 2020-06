A promessa foi feita durante a assinatura na quarta-feira de dois protocolos com o Instituto Politécnico de Macau (IPM), um relacionado com bolsas de estudo e outro na área da tradução automática com recurso à inteligência artificial.

O presidente da ABM, disse acreditar que, "através da assinatura dos protocolos de cooperação com o IPM, promover-se-á, de forma pragmática, a entrada em funcionamento das tecnologias financeiras em Macau, contribuindo para a obtenção de informações atualizadas sobre o desenvolvimento financeiro de Macau e do interior da China, e a respetiva divulgação efetiva para os países lusófonos, através do sistema de tradução, de modo a reforçar a ligação e a cooperação financeira".