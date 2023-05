O mais recente relatório mensal sobre o comércio agroalimentar, hoje divulgado, revela que a balança comercial externa de bens agroalimentares apresentou, em janeiro, um saldo positivo de 4,2 mil milhões de euros (ME), tendo as exportações para países terceiros atingido os 18 mil ME e as importações os 13,8 mil ME.

O Brasil continuava a ser, em janeiro, o principal exportador de bens agroalimentares para a União Europeia (UE), com a Ucrânia no segundo lugar, com uma subida homóloga de 16%, divulga hoje a Comissão Europeia.

O Brasil (1,3 mil ME, 10% do total) mantinha-se, em janeiro, o principal parceiro das importações da UE, seguido da Ucrânia (1,2 mil ME, 9%) e do Reino Unido (1,1 mil ME, 8%).

No que respeita às exportações, o Reino Unido manteve-se o principal destino dos produtos agroalimentares da UE (3,9 mil ME, 22% do total), seguido pelos Estados Unidos (dois mil ME, 11%) e pela China (1,2 mil ME, 7%).

