Segundo o documento do Banco de Moçambique, a que a Lusa teve hoje acesso, os dados preliminares indicam que a economia moçambicana "reduziu a procura pela poupança externa para financiar as suas necessidades de consumo e investimento" em 12,5% nos primeiros seis meses, tendo o saldo conjunto das contas corrente e de capital ascendido a 1.244,2 milhões de dólares (1.188 milhões de euros).

"Este resultado reflete, por um lado, o abrandamento do saldo negativo da CC [Conta Corrente], face ao mesmo período de 2023, de cerca de 14%, para 1.305,8 milhões de dólares, e, por outro, a diminuição anual do saldo superavitário da conta de capital em cerca de 39,0%", lê-se.

Acrescenta que a redução do défice da CC "reflete, essencialmente, a redução registada no saldo negativo da conta de bens em 39,1%, justificada pelo aumento das exportações em 3,2%, perante o decréscimo das importações em 2,6%".

"A contração do défice da CC resultou, igualmente, da diminuição do saldo negativo da conta de serviços em 16,7%, para um total de 325,2 milhões de dólares [310,4 milhões de euros], refletindo o decréscimo na procura de alguns serviços por parte dos residentes, os quais são parcialmente direcionados para atender às necessidades decorrentes do desenvolvimento das empresas classificadas como Grandes Projetos (GP), especialmente, aquelas que operam na prospeção e exploração de gás natural".

Além disso, observa o relatório do banco central, as transferências líquidas correntes registaram um excedente de 497,6 milhões de dólares (475 milhões de euros), "um crescimento anual de 19,5% explicado pelo incremento nos donativos do setor privado em cerca de 22,1%".

"Face ao acima exposto, as transações económicas entre Moçambique e o resto do mundo resultaram num saldo global superavitário de 112 milhões de dólares [106,8 milhões de euros], o que contribuiu para o aumento dos ativos de reserva da autoridade monetária em 112 milhões de dólares, tendo o saldo das reservas internacionais brutas se fixado em 3.705,4 milhões de dólares [3.536,2 milhões de euros]", lê-se ainda.

Contudo, segundo o relatório, a posição devedora líquida de Moçambique face ao exterior "agravou-se" em 257,1 milhões de dólares (245,3 milhões de euros), em relação ao resultado do primeiro trimestre do ano, com o saldo a ascender no final de junho a 71.524,9 milhões de dólares (68.247 milhões de euros).

PVJ // CAD

Lusa/Fim