Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, na zona ribeirinha e Avenida 24 de Julho, entre a Avenida Infante Santo e a Avenida Mouzinho de Albuquerque, será proibido o trânsito em geral, em ambos os sentidos, e o acesso só será possível a moradores e trabalhadores.

Na zona da Baixa, os veículos com mais de 3,5 toneladas só poderão circular durante a noite, entre as 20:00 e as 08:00, incluindo viaturas de abastecimento ao comércio da zona, com exceção para os veículos de transporte público, como os autocarros da Carris.

Segundo o vereador responsável pela mobilidade da Câmara de Lisboa, Anacoreta Correia, o "plano é dinâmico" e não tem, para já, um fim à vista e terá alterações consoante a conclusão das obras vai progredindo.

No entanto, algumas regras, como a da limitação aos veículos com mais de 3,5 toneladas durante o dia, deverão continuar após o fim das obras.

Para desviar o trânsito das zonas condicionadas, a Câmara sugere, em alternativa, que seja utilizada para atravessamento uma "5.ª Circular", um percurso que parte de Alcântara - Avenida Infante Santo -- Estrela - Avenida Álvares Cabral -- Rato -- Rua Alexandre Herculano - Conde Redondo -- Avenida Almirante Reis - Praça do Chile -- Rua Morais Soares - Praça Paiva Couceiro -- Avenida Mouzinho de Albuquerque - Parque das Nações.

Entre as obras que vão provocar os condicionamentos estão a expansão do metro de Lisboa, a realização do Plano de Drenagem, para evitar situações de cheias na capital, a reabilitação da rede de saneamento e a repavimentação de vias.

Nas imediações da Rua da Prata e da Alameda Infante D. Henrique, o trânsito já está condicionado.

Nos locais com circulação condicionada existirá sinalização adequada e estarão agentes da polícia a sensibilizar e esclarecer os condutores para as novas regras.

