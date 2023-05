Até 26 de maio, em Sharm el-Sheikh, no Egito, o tema nas múltiplas sessões de trabalho é "Mobilizar o financiamento do setor privado para o clima e o crescimento verde em África".

O financiamento climático vindo do setor privado no continente africano é menos de metade do que é conseguido noutras regiões comparáveis do mundo, e nos encontros anuais deste ano o BAD quer incentivar a procura e estruturação de mecanismos e instrumentos inovadores neste campo.

A instituição estruturou um conjunto de eventos de onde espera contributos dos representantes dos 81 países membros, regionais e não regionais, que participam nos encontros, que contam também com a presença de governadores dos Bancos Centrais, líderes do setor financeiro e empresarial, académicos e parceiros de desenvolvimento.

O contexto é que, apesar de o continente africano contribuir menos que os outros para a emissão dos gases com efeito de estufa, é desproporcionadamente afetado pelas alterações climáticas.

Os encontros anuais são o evento mais importante do BAD, que tem 54 Estados-membros africanos e 27 não africanos, e espera-se que até 4.000 pessoas participem dasrReuniões de 2023 que vão decorrer no Centro Internacional de Conferências de Sharm el Sheikh.

