De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a direção do BAD concordou com o secretário de Estado das Finanças dos Estados Unidos, que defendeu uma investigação externa por ter "profundas preocupações" com o relatório original que ilibou Adesina de favorecimento e de nepotismo na gestão desta instituição multilateral financeira.

Ao pedido dos Estados Unidos juntou-se a Suécia, a Noruega e a Dinamarca, para além de outros países não identificados no artigo da Bloomberg, que cita duas pessoas que conhecem a decisão, que ainda não foi anunciada oficialmente, e que pode obrigar Adesina a afastar-se da liderança do banco até à conclusão do processo.