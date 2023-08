Segundo uma nota informativa enviada pela companhia, o resultado do grupo SATA (que inclui a Azores Airlines e a SATA Air Açores) registou, no primeiro semestre, uma "melhoria de 16 milhões de euros face ao período homólogo", tendo obtido um resultado operacional antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) positivo de 3,6 milhões de euros.

Nos primeiros seis meses do ano, o grupo aumentou em 40 milhões a receita (face ao primeiro semestre do ano passado) e transportou um milhão de passageiros (mais 36% do que no período homólogo).

Já a Azores Airlines, no segundo trimestre de 2023, atingiu uma receita de 75,1 milhões de euros, o que representa um aumento de 28 milhões e de 32,2 milhões face aos mesmos períodos de 2022 e 2019 (pré-pandemia), respetivamente.

A Azores Airlines atingiu um lucro de 2,2 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, o que compara com um prejuízo de 26 milhões de euros em igual período de 2022.

No segundo trimestre, o EBITDA da empresa da SATA responsável pelas ligações entre os Açores e o exterior do arquipélago foi de 11,6 milhões euros, uma melhoria face ao período homólogo, quando o resultado foi negativo em 6,2 milhões de euros.

Os resultados antes de juros e impostos (EBIT) referentes ao segundo trimestre foram positivos em 3,6 milhões de euros (uma melhoria face aos 13,1 milhões de euros negativos do mesmo trimestre do ano passado), o que "excedeu as expectativas da empresa".

No segundo trimestre de 2023, a Azores Airlines (empresa que está a ser alvo de um processo de privatização) transportou 383 mil passageiros, um aumento de 39% em comparação com o período homólogo.

Contudo, no total do primeiro semestre de 2023, o resultado líquido da companhia é "negativo em 20,5 milhões de euros", o que se deve a um "primeiro trimestre mais fraco em termos de operação, a "elevados gastos financeiros", aos "custos de reestruturação" e a "diferenças cambiais".

Já a SATA Air Açores (companhia do grupo responsável pelas ligações interilhas) obteve um prejuízo de 4,3 milhões de euros no segundo trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, o resultado tinha sido positivo em dois milhões de euros.

"No primeiro semestre de 2023, o resultado líquido [da SATA Air Açores] é negativo em 11,4 milhões de euros, que compara com um resultado líquido positivo de 1,6 milhões de euros no período homólogo", adianta a empresa.

O EBITDA foi de 1,2 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, enquanto no segundo trimestre de 2022 tinha sido de 2,8 milhões de euros.

"O aumento de capacidade com a sétima aeronave foi uma das condicionantes para que no primeiro semestre de 2023 o EBITDA [da SATA Air Açores] fosse negativo em cerca de 55 mil euros, impactado negativamente pelo resultado do primeiro trimestre", justifica a companhia.

A SATA Air Açores atingiu uma receita de 25,7 milhões de euros (superior em 10% ao período homólogo) e aumentou o número de passageiros transportados (256 mil, o que representa um aumento de 20%) no segundo trimestre.

