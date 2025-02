O navio Dona Tututa, da CV Interilhas, tinha partido da capital, Praia, com acostagens programadas para várias ilhas, mas parou, por momentos, no meio do mar e quando chegou à ilha da Boa Vista, pelas 05:00 (06:00 em Lisboa) já não seguiu viagem, referiram os passageiros à Televisão de Cabo Verde (TCV).

Os ocupantes, incluindo crianças, queixaram-se de suportar várias horas no navio, sem explicações, nem assistência, até ser servida alimentação e serem encaminhados para unidades de alojamento, já durante o dia de domingo.

Os passageiros retidos tinham como destino as ilhas de Sal, São Nicolau e São Vicente.

Nas redes sociais, a empresa indicou que "devido à necessidade de uma intervenção técnica no navio Dona Tututa", a operação da "linha redonda" será temporariamente assegurada pelo catamarã Kriola, a partir de hoje.

A CV Interilhas é um armador cabo-verdiano, constituído em 2019, com o qual o Governo de Cabo Verde estabeleceu o contrato de concessão, por 20 anos, para o serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga entre ilhas.

A sociedade é constituída por 12 armadores, entre os quais está o português Grupo ETE, que detém 51% do capital social (através das suas participadas Transinsular e Transinsular Cabo Verde), cabendo o restante a 11 firmas cabo-verdianas.

A Lusa tentou obter esclarecimentos junto da CV Interilhas, que remeteu informações para posterior comunicado.

