O ritmo do crescimento do valor mediano de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, acelerou face a dezembro, quando se registou uma subida de 13,7%, em termos homólogos.

"Em janeiro foram efetuadas cerca de 35,3 mil avaliações bancárias, o que representa uma descida de 5,1% face ao mês anterior e um aumento de 22,1% em termos homólogos", adianta ainda o gabinete de estatística.

