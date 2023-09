Segundo um comunicado divulgado hoje pela CT da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, o acordo alcançado prevê o "pagamento de 95% do salário base e do subsídio de turno", bem como o "pagamento do prémio mensal de assiduidade, de 40 euros, sem critérios de absentismo durante o período de `lay-off´".

De acordo com a CT, na reunião, que decorreu na segunda-feira e hoje, a administração da fábrica garantiu também que não haverá cortes do prémio de objetivos afetados pelo `lay-off´.

Quanto aos cerca de 100 trabalhadores temporários da Autoeuropa, a administração da fábrica, também segundo a CT, deu a garantia de que irão regressar quando for retomada a produção.

A empresa revelou na quinta-feira da semana passada que iria haver uma paragem de produção de nove semanas, de 11 de setembro a 12 de novembro, devido às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia "severamente afetado" pelas cheias que ocorreram no início do mês de agosto naquele país.

A administração da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela anunciou também a intenção de recorrer ao `lay-off´ durante a paragem de produção, tendo agora chegado a um acordo com a CT sobre as remunerações a pagar nesse período de aplicação do `lay-off´.

A administração da Autoeuropa, também em comunicado divulgado hoje à tarde, avança com outros números, mas que, na prática, correspondem aos valores referidos pela Comissão de Trabalhadores.

De acordo com a empresa, "com o objetivo de minimizar o impacto na remuneração mensal dos colaboradores afetados pelo 'lay-off', foram acordados hoje, entre a administração e a comissão de trabalhadores os seguintes termos: complemento da contribuição retributiva legal a 80% da remuneração base, incluindo subsídio de turno".

A administração da Autoeuropa acrescenta que, "adicionalmente será dada uma compensação de 15% resultante da ferramenta de flexibilidade de `downdays´ (dias de não produção), equivalente a um total de 6 (seis) `downdays´, com aplicação individual proporcional durante o período de `lay-off´".

De acordo com a empresa, o objetivo é "responder à necessidade da manutenção da liquidez financeira dos colaboradores", durante a paragem de produção e a aplicação do `lay-off´.

A direção da fábrica da Autoeuropa adianta ainda que está a acompanhar a evolução da situação, com o apoio das equipas de compras e aprovisionamento e logística do Grupo Volkswagen, no sentido de reduzir o período de paragem de produção.

"Na possibilidade da antecipação da normalização do fluxo da cadeia de abastecimento, a produção na fábrica de Palmela será retomada com a maior brevidade possível", salienta ainda a direção da fábrica da Volkswagen de Palmela.

