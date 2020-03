Autoeuropa suspende produção até 29 de março A Autoeuropa vai suspender todos os turnos de produção de automóveis na fábrica de Palmela até ao dia 29 de março, com efeito imediato, anunciou hoje a empresa numa comunicação dirigida a todos os colaboradores. economia Lusa economia/autoeuropa-suspende-producao-ate-29-de-marco_5e70a43e95e8c8194513daf8





A suspensão da produção de automóveis na fábrica de Palmela foi formalmente comunicada pouco depois de o presidente do grupo Volkswagen ter anunciado a interrupção da produção em diversas fábricas, designadamente em Espanha, na Eslováquia, em Itália e também em Portugal, devido à pandemia de Covid-19.

"Espanha, Portugal, Eslováquia e Itália vão ser afetados a partir desta semana com interrupções na produção e a maioria das outras fábricas alemãs e europeias estão a preparar a suspensão de duas a três semanas", adiantou o presidente do grupo, Herbert Diess, durante uma conferência de imprensa virtual.

"O objetivo principal é diminuir a propagação do coronavírus o máximo possível e, para esse fim, a Volkswagen aprovou inúmeras medidas", disse Diess.

Em causa está, segundo o responsável, a "clara deterioração nas vendas e a "incerteza no fornecimento".

Por sua vez, o diretor financeiro, Frank Witter, salientou que "a magnitude e a duração do impacto no grupo Volkswagen da expansão do Covid-19 são incertas".

"Um prognóstico confiável atualmente é quase impossível", disse.

Na Europa, a Volkswagen possui seis fábricas na Alemanha, além de localizações na Polónia, Espanha, Eslováquia, Portugal e Rússia.

A Autoeuropa já tinha suspendido a produção na segunda-feira, porque muitos trabalhadores ficaram em casa com os filhos, devido ao encerramento das escolas, mas só hoje foi oficialmente confirmado que a interrupção da produção se irá prolongar até ao dia 29 de março.

