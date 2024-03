Segundo revela um comunicado da Comissão de Trabalhadores, o pré-acordo de empresa, que ainda terá de ser aprovado, por voto secreto, pelos cerca de 5.000 trabalhadores da fábrica de Palmela, prevê também um aumento salarial mínimo de 2%, ou 0,5% acima da inflação em janeiro de 2025, e de 2,3%, ou 0,5% acima da inflação em janeiro de 2026.

De acordo com a CT, o pré-acordo prevê ainda uma "majoração de 150% do prémio de objetivos de 2024" e um "prémio de 50% do salário médio para operadores ou salário individual dos especialistas", para o lançamento do novo modelo a produzir na fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal.

A par de outras regalias, que só na próxima segunda-feira serão comunicadas na íntegra aos trabalhadores, o documento prevê também o pagamento de horas extraordinárias já comunicadas anteriormente, para volume adicional de produção, a 275% na primeira hora e 300% na segunda hora.

"A Comissão de Trabalhadores considera que este entendimento salvaguarda aumentos reais de salário face a qualquer inflação", refere o comunicado, adiantando que "este entendimento garante em três anos um aumento salarial de 175 euros para os salários mais baixos" e que os prémios resultantes desta negociação - prémio de objetivos, majoração em 2024 e prémio de lançamento de um novo modelo -- poderão atingir os "6.000 euros nos próximos três anos".

No início deste mês, a administração da Autoeuropa tinha apresentado uma proposta de aumentos salariais de 5% para 2024, valor que a Comissão de Trabalhadores considerou ser "inaceitável".

O ano passado, a Volkswagen Autoeuropa, um dos maiores exportadores nacionais, produziu um total de 220.100 automóveis T-Roc, único modelo em produção na fábrica de Palmela.

De acordo com o grupo alemão Volkswagen, o T-Roc foi o terceiro carro mais vendido na Europa em 2023.

