Autoeuropa já produziu 250 mil automóveis em 2019 A fábrica da Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, atingiu na segunda-feira a produção de 250 mil automóveis em 2019, um número já muito próximo do total de 254 mil unidades previstas até final do ano, anunciou hoje a empresa.





Segundo um comunicado da Autoeuropa, "a unidade 250.000, concluída às 16:22 de segunda-feira, é um T-Roc cinzento, com um motor 1.6 TDI e caixa de velocidades manual, destinado ao mercado português".

De acordo com a empresa, o momento da produção de um quarto de milhão de veículos foi assinalado com a implementação da nova linguagem visual da marca Volkswagen na fábrica de Palmela, com destaque para o novo logótipo, mostrado pela primeira vez ao público no salão automóvel de Frankfurt.

A Volkswagen Autoeuropa produz atualmente mais de 890 veículos por dia, designadamente os modelos Volkswagen T-Roc e Sharan e o Seat Alhambra, 99% dos quais para exportação, sendo os principais mercados a Alemanha, o Reino Unido e a Itália.

A Autoeuropa, quinta maior entre as 16 fábricas de veículos de passageiros da marca Volkswagen (excetuando as fábricas da China) quanto a produção anual, continua a investir no aumento de capacidade de produção do T-Roc, modelo que mantém muito boa aceitação no mercado.

No passado mês de novembro, o diretor da Autoeuropa, Miguel Sanches, admitiu que, por enquanto, não está prevista a atribuição de qualquer novo modelo para produção na fábrica de Palmela e também ainda não há planos para o fabrico de veículos elétricos da Volkswagen em Portugal.

Segundo Miguel Sanches, a Volkswagen está a começar com a produção de veículos elétricos em fábricas localizadas em mercados chave, para depois expandir à medida que o mercado crescer.

