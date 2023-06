De acordo com o relatório de Estatísticas dos Transportes do INE, referente ao primeiro trimestre de 2023, os 5.875.839 passageiros em transportes coletivos urbanos regulares no arquipélago de janeiro a março comparam com os 4.937.373 no mesmo período de 2022, essencialmente nas duas maiores cidades do arquipélago, Praia e Mindelo, um aumento homólogo de 19%.

Segundo dados anteriores do INE, em todo o ano de 2022 foram transportados em Cabo Verde 21.918.959 passageiros em transportes coletivos urbanos regulares no arquipélago.

Em todo o ano passado, os autocarros em Cabo Verde trabalharam 539.648 horas, percorrendo 6.125.119 quilómetros, enquanto o número de lugares disponibilizados para o transporte, de passageiros sentados ou em pé, aumentou para quase 25,5 milhões.

De acordo com dados compilados anteriormente pela Lusa a partir do relatório anual dos transportes de 2021, do INE, os transportes terrestres em Cabo Verde, em autocarros, transportaram mais quase 6,3 milhões de passageiros face a 2020, ano fortemente afetado pelas restrições impostas para travar a pandemia de covid-19.

Em todo o ano de 2021, foram transportados em autocarros 20.090.781 passageiros, registo que compara com os 13.794.316 em 2020, que representou então uma quebra de 31,6% face a 2019.

Em 2020, o total de passageiros transportados em autocarros recuou a níveis anteriores a 2016, segundo o histórico disponibilizado pelo INE.

