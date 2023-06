Tal como em anos anteriores, à exceção daqueles marcados pela pandemia da Covid-19, os dois autarcas cumpriram a tradição que mantêm desde 2014 e, ainda antes das 18:30, encontraram-se a meio da travessia que liga Porto e Gaia para dar um aperto de mão e brindar à união com vinho do Porto, dando assim o "pontapé de saída" para a noite mais longa daquelas cidades.

"Espero que as pessoas se divirtam, animem a cidade, esqueçam as tristezas, comam muitas sardinhas e usem muito alho-porro e martelinhos", pediu o presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira.

Desejando uma "boa noite de São João" a todos, o portuense referiu que o tempo está bom e as ruas cheias de pessoas, nomeadamente turistas.

"Está tudo misturado. Ouve-se português, inglês, francês, espanhol", atirou o autarca de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

Esperando que seja uma "grande noite", o socialista lembrou que as duas cidades estão unidas, não só pela ponte, mas também por muitos projetos em comum.

A festa daquela que é considerada a noite mais longa do ano está de regresso ao Porto, com bailaricos, balões, martelos, sardinhas e fogo-de-artifício, que voltam hoje a animar e preencher as principais ruas da cidade do Porto.

O habitual palco nos Aliados será novamente substituído por três palcos: um no Largo Amor de Perdição (na zona da Cordoaria), um nos jardins do Palácio de Cristal, e outro na praça da Casa da Música.

Hoje à noite, sobem ao palco do Largo Amor de Perdição, pelas 22:00, Emanuel e Cláudia Martins & Minhotos e Marotos. Já nos jardins do Palácio de Cristal, sobe a palco Miguel Araújo e o grupo Fogo Fogo, e na praça da Casa da Música, é a vez de Bruno e Moullinex.

Este ano, o lançamento de balões de São João só é permitido entre as 21:45 e a 01:00, de sábado, período durante o qual o espaço aéreo do Porto será fechado.

Na zona da Ribeira, o tradicional espetáculo de fogo-de-artifício começa à meia-noite e vai durar cerca de 16 minutos. O fogo será lançado das margens do rio Douro, de barcaças e do tabuleiro superior da Ponte Luís I.

No tabuleiro inferior não vão ser colocadas estruturas de iluminação e fogo, por forma a facilitar a abertura e circulação de pessoas antes e depois do fogo-de-artifício.

A Ponte Luís I encerra à circulação pedonal a partir das 23:00 e até à 01:30, de sábado, nos dois tabuleiros.

SVF (SPC) // MSP

Lusa/Fim