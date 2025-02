Autarca de Sintra "bastante preocupado" com demissões no Hospital Amadora/Sintra

O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta (PS), manifestou-se hoje "bastante preocupado" com a demissão do Conselho de Administração do Hospital Amadora/Sintra, temendo que isso implique atrasos na abertura da futura unidade hospitalar do concelho.