A nova Parceria do Setor Privado de Timor-Leste (TL-PSP) é o alvo do acordo anunciado, em que a Austrália financia, durante três anos, com 2,9 milhões dólares australianos (cerca de 1,7 milhões de euros), um plano para "estimular o investimento do setor privado" timorense.

"O governo de Timor-Leste identificou o investimento do setor privado como a chave da estratégia global de desenvolvimento do país e da transição da fragilidade para a resiliência", destaca o comunicado da IFC.

A nota de imprensa da IFC cita o ministro das Finanças de Timor-Leste, Rui Augusto Gomes, segundo o qual, "a formação desta importante nova parceria está alinhada com as prioridades" das autoridades timorenses.

O objetivo, acrescenta o ministro, é "diversificar a economia, impulsionar a criação de emprego e promover o crescimento económico inclusivo".

"O principal objetivo do TL-PSP é melhorar a competitividade do setor privado em Timor-Leste e estimular uma recuperação económica inclusiva e sustentável dos efeitos da covid-19 através do aumento do investimento privado nas principais áreas de crescimento do país. O trabalho através da parceria terá como objetivo proporcionar um ambiente favorável ao setor privado através de reformas para reduzir o custo de fazer negócios e criar um ambiente mais atrativo para o investimento privado", continua o comunicado.

O acordo foi assinado pelo lado australiano pelo embaixador deste país em Díli, Bill Costello, que salientou que a parceria "estimulará os investimentos do setor privado, inclusive em energias renováveis".

"O investimento privado será fundamental para impulsionar o crescimento económico e a diversificação em Timor-Leste", adiantou o diplomata, frisando que a partir do apoio australiano "a IFC trabalhará com o Governo de Timor-Leste para melhorar o ambiente operacional das empresas - crucial para atrair investimento privado".

