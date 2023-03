De acordo com o responsável, a audição de Pires de Lima na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação está agendada para as 14:30 do "dia 04 de abril".

Já o ex-secretário de Estado Sérgio Monteiro será ouvido na mesma comissão na próxima sexta-feira, 24 de março, da parte da tarde.

No XIX Governo, António Pires de Lima foi ministro da Economia entre 2013 e 2015, enquanto Sérgio Monteiro foi secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações entre junho de 2011 e outubro de 2015, lidando com dossiês como as privatizações da TAP, da ANA e dos CTT.

ALU // EA

Lusa/Fim