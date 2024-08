"Os atrasos nas entregas [de aviões] da Boeing estão a comprometer o crescimento" da Ryanair, afirmou hoje Michael O'Leary, em conferência de imprensa, citado pela AFP.

Segundo o CEO, a companhia aérea 'low cost' espera transportar menos cinco milhões de passageiros durante este ano fiscal face aos 205 milhões inicialmente estimados.

A Ryanair tem 350 aviões Boeing 737 encomendados, mas a fabricante norte-americana sofreu alguns contratempos e atrasos nas entregas.

"Devíamos receber sete em julho. Recebemos cinco. Devíamos receber dez em agosto. Teremos sorte se conseguirmos cinco", detalhou Michael O'Leary.

O responsável estima que a quebra de cinco milhões de passageiros durante este verão poderá resultar numa redução de cerca de 500 milhões de euros no volume de negócios da empresa.

"A Boeing paga-nos certamente uma compensação modesta, mas teria preferido" receber os aviões, apontou.

No primeiro trimestre fiscal (abril-junho), a Ryanair viu os lucros caírem 45%, face ao período homólogo, para 360 milhões de euros.

A empresa, com sede em Dublin, atribuiu a queda dos lucros a "tarifas aéreas mais reduzidas do que o previsto". Além disso, foi penalizada pela descida do preço médio de bilhetes. No entanto, Michael O'Leary indicou hoje que a queda nos preços parece estar a moderar-se.

JMF (PSP) // CSJ

Lusa/Fim