A Autoridade Aeroportuária pediu desculpa pela situação e explicou que a falha ocorreu durante os testes e manutenção de rotina do sistema informático, ao início do dia, causando perturbações nos serviços no terminal de partidas sul, noticiou o diário local South China Morning Post.

De acordo com a Autoridade Aeroportuária, os atrasos dos voos variaram entre alguns minutos e uma hora e afetaram pelo menos 50 voos entre as 00:00 (16:00 de quarta-feira em Lisboa) e as 11:00 (03:00), retendo centenas de viajantes no terminal de partidas.

Os serviços interrompidos foram gradualmente retomados a partir das 08:00 (00:00 em Lisboa).

