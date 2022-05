Num comunicado, o Instituto Nacional de Estatística (INE) sublinha que estes foram os primeiros acréscimos face ao período homólogo anterior à pandemia.

Face ao mesmo mês de 2021, o setor do alojamento turístico registou em abril acréscimos de 424,6% e 548,4%, respetivamente, contra subidas de 462,6% e de 540,6% em março.

Em abril, o mercado interno contribuiu com 1,9 milhões de dormidas e os mercados externos totalizaram 4,1 milhões, o maior valor desde o início a pandemia, indica o INE, adiantado que face a abril de 2019, o mercado interno cresceu 15,0% e os mercados externos diminuíram 4,4%.

Em abril, 22,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (contra 32,6% em março, 50,4% em abril de 2021 e 88,5% em abril de 2020).

O INE indica ainda que no conjunto dos primeiros quatro meses de 2022, as dormidas aumentaram 449,2% (181,0% nos residentes e 1.022,1% nos não residentes).

Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas decresceram 11,9%, como consequência da diminuição dos não residentes (-18,4%), dado que as de residentes registaram um aumento (+3,4%).

