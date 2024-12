O Índice de Gestores de Compras (PMI, na sigla em inglês) do setor transformador situou-se em 50,1 pontos, em dezembro, contra 50,3, no mês anterior, e abaixo das previsões dos analistas, que apontavam para 50,5.

Entre maio e setembro, o indicador não ultrapassou os 50 pontos: um valor acima desse montante representa um crescimento da atividade do setor em relação ao mês anterior, enquanto um valor abaixo representa uma contração.

Dos cinco subíndices que compõem o PMI da indústria transformadora, os aumentos mais notáveis em dezembro foram na produção (52,1), nas novas encomendas (51), uma medida-chave da procura, e nos prazos de entrega (50,9).

Os subíndices de inventário de matérias-primas e de emprego situaram-se abaixo dos 50 pontos.

O estatístico do GNE, Zhao Qinghe, observou que "o efeito da combinação de políticas macroeconómicas continua a fazer-se sentir" e sublinhou que, apesar da descida em relação a novembro, o indicador permaneceu em território expansionista durante três meses consecutivos.

"O ritmo de expansão nas principais indústrias acelerou de forma constante graças à aproximação da época festiva", disse, referindo-se ao Ano Novo Lunar, que se celebra no final de janeiro.

O GNE também divulgou hoje o PMI, que mede a atividade nos setores dos serviços e da construção, que se situaram em 52,2 pontos, no último mês do ano, um salto considerável em relação ao valor de 50 registado em novembro.

O setor da construção recuperou de 49,7 para 53,2 pontos, enquanto o dos serviços subiu de 50,1 para 52.

O PMI composto, que combina a evolução das indústrias transformadoras e não transformadoras, situou-se em 52,2 pontos, 1,4 pontos mais alto do que no décimo primeiro mês do ano.

JPI // CAD

Lusa/Fim