A maior economia da América do Sul já havia registado, no segundo trimestre, uma queda do Índice de Atividade Económica (IBC-Br), calculado pelo Banco Central do país como uma prévia mensal do Produto Interno Bruto (PIB), quando o órgão emissor apontou para a possibilidade de uma recessão técnica, condição caraterizada por dois trimestres consecutivos de contração do PIB.

Em setembro, a atividade económica do país caiu 0,27% face ao mês de agosto, segundo o Banco Central brasileiro.

Entre janeiro e setembro, o indicador avançou 5,88%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses o acréscimo foi de 4,22%.

O IBC-Br é um indicador usado para antecipar o PIB, cujo resultado do terceiro trimestre será divulgado no dia 2 de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Brasil fechou 2020 com uma contração histórica de 4,1% do PIB, pressionada pelos impactos da pandemia do coronavírus, e desde então mostra tímidos sinais de recuperação.

No segundo trimestre, a economia do país manteve-se estável, registando uma ligeira desaceleração de 0,1%, que já havia sido projetada por analistas de mercado.

Para este ano, o Governo brasileiro prevê um crescimento de 5,3% da economia, enquanto os economistas consultados pelo Banco Central projetam um crescimento de 4,88%, quando se regista uma desaceleração da pandemia de covid-19, que já deixou mais de 611 mil mortos e 22 milhões de infetados no país.

CYR // VM

Lusa/Fim