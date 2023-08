Já no primeiro semestre do ano, o Índice de Atividade Económica (IBC-br), considerado um indicador prévio do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, acumulou crescimento de 3,42% e nos últimos 12 meses encerrados de 3,35%.

No entanto, a atividade económica em junho ficou abaixo dos 2,10% do mesmo mês do ano passado e no último segundo trimestre chegou a 0,43%, também abaixo da taxa de 2,65% registada entre abril e junho de 2022.

A autoridade monetária brasileira não divulga os motivos do comportamento do índice.

Analistas do mercado financeiro consultados semanalmente pelo Banco Central elevaram hoje as suas projeções para o crescimento da economia do país em 2023.

Economistas calculam que o PIB brasileiro fechará 2023 com avanço de 2,29%, ante os 2,26% estimados na semana passada, segundo o boletim Focus.

Todas as projeções confirmam a tendência de desaceleração da economia brasileira, cujo PIB cresceu 5% - seu melhor resultado em mais de uma década - em 2021 e 2,9% em 2022.

