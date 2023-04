O Índice de Atividade Económica (IBC-Br), considerado por especialistas como uma antecipação do Produto Interno Bruto (PIB), apresentou, assim, uma recuperação face à leve contração de 0,04% em janeiro.

No período dos últimos 12 meses (fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023), o crescimento da atividade económica no país sul-americano atingiu 3,08%, e no acumulado do ano (2,87%).

A economia brasileira cresceu 2,9% em 2022, mas espera-se uma forte desaceleração para este ano, com um Produto Interno Bruto (PIB) inferior a 1%, segundo projeções do mercado financeiro.

Tal deve-se aos impactos derivados da incerteza no cenário internacional, a inflação ainda elevada, apesar de ter moderado nos últimos meses, e as altas taxas de juros, atualmente em 13,75% ao ano.

O Governo brasileiro estima, porém, que o país crescerá 1,6% em 2023 e está confiante que essa percentagem melhore nos anos seguintes, na medida em que o Banco Central reduza a taxa básica de juros.

CYR // JH

Lusa/Fim