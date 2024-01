De acordo com a "Síntese Económica de Conjuntura" do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgada, "o indicador de atividade económica, que sintetiza um conjunto de indicadores quantitativos que refletem a evolução da economia, aumentou entre setembro e novembro, de forma mais intensa no último mês, após ter diminuído em termos homólogos em agosto".

Segundo o instituto estatístico, os indicadores de curto prazo (ICP) relativos à atividade económica na perspetiva da produção, disponíveis para novembro, "apontam, em termos homólogos, para uma desaceleração em volume da construção e nominal dos serviços e para diminuições na indústria".

Na perspetiva da despesa, os indicadores quantitativos de síntese de atividade económica e de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) aceleraram em novembro de 2023, tendo o indicador de consumo privado desacelerado.

Por sua vez, o indicador de clima económico, que sintetiza os saldos de respostas extremas das questões relativas aos inquéritos qualitativos às empresas, aumentou em novembro e dezembro, após ter diminuído entre julho e outubro.

O INE dá também nota de que o indicador quantitativo de consumo privado acelerou em novembro, após ter desacelerado no mês anterior, refletindo um aumento do contributo positivo da componente de consumo corrente e uma diminuição do contributo positivo da componente de consumo duradouro.

Já o indicador de confiança dos consumidores aumento em dezembro, após ter diminuído nos quatro meses anteriores.

