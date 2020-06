Duas das maiores marcas de prestígio e luxo mundial passam a ter a empresa C.Santos VP como importador para Portugal.

O maior concessionário Mercedes em Portugal e uma das empresas mais antigas no setor automóvel em Portugal com mais de uma centena de anos de atividade, passa a ser o importador nacional da Aston Martin e da Maserati.

A responsabilidade desta nova área de negócio da C.Santos VP está nos ombros de Miguel Costa, alguém com muita experiência no setor automóvel e no segmento de luxo, que terá uma equipa nova totalmente dedicada à venda de carros, peças e assistência técnica, tentando iniciar uma nova fase depois de anos de algum mau trato de ambas as marcas.

Para o novo responsável da Aston Martin e da Maserati em Portugal, este “é um novo desafio, com marcas que conheço bem e que agora estão inseridas num grupo de referência”, sublinhando Miguel Costa que desta forma, “é permitido projetar o nível de serviço destas marcas para o patamar onde elas pertencem e que os nossos clientes merecem.”