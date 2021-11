A conferência de líderes esteve esta noite reunida pelas 21:00, em vez de ao meio-dia, como estava previsto, na Assembleia da República, já depois da comunicação ao país do chefe de Estado, na qual Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que irá dissolver o parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro.

De acordo com a Constituição, as eleições legislativas antecipadas têm de se realizar nos 60 dias seguintes à dissolução do parlamento -- que só poderá ser decretada, portanto, a partir de 01 de dezembro.

"Hoje foi uma conferência de líderes com uma particularidade, que foi o facto de termos ouvido o anúncio do senhor Presidente da República e por isso mesmo agendamos à partida até dia 26, sendo que pelo meio, dia 17, faremos nova conferência de líderes para afinar aquilo que for necessário", anunciou Maria da Luz Rosinha, em declarações aos jornalistas, no final da reunião.

Na sua maioria, adiantou, serão agendamentos potestativos de partidos, mais concretamente de dia 10 até 25 de novembro, sobre os mais variados temas.

