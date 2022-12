"A ASAE realizou, através da Unidade Regional do Centro, duas operações de fiscalização no âmbito do combate ao jogo ilícito, direcionadas a dois estabelecimentos de bebidas localizados no concelho de Murtosa e Vale da Cambra", indicou, em comunicado.

Nestas operações, foram instaurados dois processos-crime por exploração de jogos sem autorização e apreendidas nove máquinas de jogos, equipamento informáticos e dinheiro.

O valor total das apreensões nos dois estabelecimentos ascendeu a 35.295 euros.

Num dos locais, a ASAE desmantelou ainda um casino ilegal, no qual foram detetadas máquinas de jogo, nomeadamente, "em cima do balcão de clientes, no acesso às casas de banho e em sala localizada junto ao armazém".

A ASAE garantiu que vai continuar a desenvolver, em todo o território, operações contra "o flagelo do jogo ilícito e seus crimes conexos [...], tentando minorar os problemas sociais daí decorrentes".

PE // PJA

Lusa/Fim