Na maioria das casas portuguesas, o que se vê hoje nos ecrãs já é servido em plataformas de streaming. E dos 52% que aderiram aos conteúdos audiovisuais por subscrição (SVoD) também mais de metade tem pelo menos duas plataformas distintas à sua disposição para escolher séries, filmes, documentários e outros conteúdos, conforme apontam os números do BStream - Barómetro de Plataformas de Streaming.

Com este ecossistema a crescer, e sendo o SAPO uma plataforma sempre atenta ao seu público, juntar-se aos que melhor respondem aos interesses das famílias portuguesas faz ainda mais sentido. Hoje, esse passo dá-se com um reforço da posição do SAPO no mercado de publicidade digital, ao assumir em exclusivo a comercialização do espaço publicitário da HBO Max e da SkyShowtime Portugal — duas das maiores plataformas globais de streaming — em Portugal.

De acordo com a análise do Just Watch às plataformas que operam em Portugal, a HBO Max e a SkyShowtime Portugal lideraram as novas preferências no último ano, fechando o ano a subir até 2% e garantindo já, respetivamente, fatias de 14% e 8% no mercado português ao qual chegaram apenas em outubro de 2022.

Com mais de mil títulos disponíveis cada, HBO Max e SkyShowtime Portugal têm vindo a conquistar os portugueses com uma oferta diversificada e acessível, tornando-se especialmente atrativas nas casas onde há diferentes gerações de olhos postos nos ecrãs com grandes êxitos de bilheteira como Dune - Parte 2 (HBO Max) e Oppenheimer (SkyShowtime), dois dos filmes mais vistos em Portugal em 2024, mas também séries e animação, graças ao portefólio dos estúdios Warner Bros., HBO e Max Originals, DC Universe e Cartoon Network, bem como da Universal Pictures, Paramount Pictures, DreamWorks, Nickelodeon e Showtime, entre outros.

Enquanto Sales-House, o SAPO passa a ser responsável pela gestão do inventário publicitário da HBO Max e da SkyShowtime Portugal em desktop, mobile e televisores inteligentes (CTV), com a integração das duas plataformas no portefólio comercial a representa um passo estratégico no alargamento e diversificação da oferta publicitária digital do SAPO.

O SAPO é uma marca pioneira no universo digital português, com uma longa experiência na criação de soluções inovadoras de media e publicidade online. E estas duas novas parcerias comerciais confirmam a ambição de continuar a oferecer às marcas novas oportunidades de comunicação em ambientes premium e de grande alcance.