Nascida em 1989, a Rossitur é uma empresa familiar que iniciou atividade na venda de passagens aéreas, para o Quénia e a Tanzânia, numa época em que a maioria das ofertas promoviam destinos europeus. Foi evoluindo como agência de viagens, aumentando o leque de serviços, abrindo filiais em Angola e nos Emirados Árabes Unidos, e hoje caracteriza-se como uma "People's Company".

Hoje, a Rossitur Travel tem ligações fortes com operadoras e parceiros, destacando: The 7 Hotel *** (em Lisboa), Ibis Tours Kenya (em Nairobi), Arabian Connections (no Dubai) e TCIndia (em Bombaim).