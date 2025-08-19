Lisboa e Porto acumulam quase 100 mil lugares, mas Braga, Faro e Aveiro também revelam números expressivos na procura de talento. É a área das Tecnologias de Informação (IT) que mais ofertas de emprego apresenta, com praticamente 30 mil publicações, que contrastam com os 17 mil de há um ano, mas as Engenharias e a Hotelaria (a rondar 19 mil cada), as Vendas (cerca de 17 mil) e a Construção (14,4 mil) também se destacam no ranking Talent Tracker, que a iU Talent acaba de publicar relativamente ao segundo trimestre do ano.

créditos: iU

"O segundo trimestre de 2025 registou um crescimento expressivo no número de ofertas de emprego publicadas em Portugal. Entre abril e junho, foram divulgadas 222.475 oportunidades, um aumento face às 203.428 registadas no mesmo período de 2024", lê-se no relatório da iU Talent, a que o SAPO teve acesso.

Quanto aos perfis com maior procura, os operadores de armazém continuam à frente na lista, mas os operadores de produção seguem de perto, tendo subido significativamente face aos valores de há um ano. Em queda está a procura por empregados de mesa (que caiu quase a metade), comerciais e cozinheiros.

créditos: iU

Para a iU, "estes dados revelam uma dinâmica positiva no mercado de trabalho português, com destaque para o crescimento do setor tecnológico e da engenharia, apesar da retração da hotelaria". A consultora de recursos humanos fundada por Sara Pimpão e David Sanglas neste ano, com foco no recrutamento e seleção de profissionais, antecipara já que a digitalização, a mobilidade do talento e a diversificação geográfica continuariam a moldar o panorama do emprego nos próximos meses.

"Lisboa mantém-se como o epicentro da procura, enquanto perfis ligados à logística e produção continuam entre os mais requisitados", conclui-se agora no Talent Tracker do trimestre.