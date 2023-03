O luxo do futuro é sustentável - num passado recente, escrever luxo e sustentabilidade na mesma frase era um desafio. O setor de luxo automóvel, por exemplo, sempre foi visto como pouco permeável à sustentabilidade, sendo constantemente alvo de acusações de desperdício e irresponsabilidade face à utilização de recursos. Mas o mundo exigiu que se mudassem as direções e com ele a definição de luxo está a mudar. O luxo inclui agora novas premissas – não só as propriedades dos materiais, que facilitam a vida humana e que acrescentam tempo de qualidade e de utilização, como o luxo nas relações inter-humanas e com os seus bens. Um luxo mais sustentável, com a utilização de materiais orgânicos, conscientes, reciclados e recicláveis.

Na MERCEDES-BENZ, a sustentabilidade é um objetivo, e por isso a marca assume uma abordagem inovadora, quer no que diz respeito a emissões de CO₂ quer no consumo de recursos naturais.

Atualmente a MERCEDES-BENZ já conta com mais de 100 alternativas ao plástico, entre elas encontramos o UBQ™, cânhamo, lã, papel, borracha natural, lixo recolhido nos oceanos, entre outros.

A MERCEDES-BENZ persegue o objetivo da neutralidade carbónica em toda a cadeia de valor do seu novo portfólio de novos modelos ligeiros de passageiros até 2039.

Também a comunicação da MERCEDES-BENZ tem vindo a refletir esta mudança e evolução. Apresentando imagens de conceitos de comunicação alinhadas com a cores e elementos mais naturais. Onde a simbiose entre o automóvel e os elementos da natureza são valorizados, enaltecidos e uma inspiração para a MERCEDES-BENZ.

Sabia que:

Em Portugal, para além desta atenção com os materiais e redução de emissões, a MERCEDES-BENZ conta também com os seus espaços de ativação de marca - - o novo MERCEDES-BENZ Oceanic Lounge, em Lisboa, um espaço de conferências, educação ambiental e observação de vida marinha no Tejo, e o Mercedes-EQ Lounge, na Nazaré, construído sobre a base de reciclagem de materiais e sustentabilidade, sempre ligado ao surf das ondas gigantes da Nazaré. Estas iniciativas são pequenos passos que promovem a educação, a preservação e a consciência ambiental.