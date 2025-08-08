Organizador do espólio de Francisco Pereira de Moura, hoje à guarda da Biblioteca do ISEG, Carlos Bastien, Professor Associado aposentado do Instituto Superior de Economia e Gestão, cruzou-se com um documento inédito: um "programa económico" para o país, elaborado logo após o 25 de Abril pelo referido economista, um dos melhores do seu tempo, aparentemente por solicitação do Movimento das Forças Armadas (MFA).

Em exclusivo, Carlos Bastien partilha o documento com o SAPO, que aqui o disponibiliza na íntegra, após devido enquadramento, no preciso ano em que se completam 100 anos sobre o nascimento de F. Pereira de Moura.

Introdução de Carlos Bastien: UM PROGRAMA ECONÓMICO PARA ABRIL

Carlos Bastien créditos: DR

A revolução de 25 de Abril, no mesmo momento em que derrubou a ditadura e abriu caminho à democracia, suscitou a necessidade de definição de uma nova política económica consentânea com a nova realidade.

Consciente dessa nova situação, o MFA propôs a indigitação do professor, economista e dirigente do movimento de oposição democrática CDE, Francisco Pereira de Moura, para primeiro-ministro do país, o que foi recusado pelo General Spínola, que optou então por nomear para o cargo um advogado liberal, homem de negócios e maçon, A. Palma Carlos.

Pereira de Moura era um dos mais destacados, se não o mais destacado, economista português das décadas de 60 e 70 com uma longa reflexão sobre os problemas da economia e em particular do crescimento económico português plasmada em inúmeros estudos, o que o qualificava para o cargo então proposto pelo MFA.

Ainda assim, por solicitação direta do referido General, apresentou logo nos dias subsequentes ao 25 de Abril o esboço de programa económico aqui transcrito dando em alguma medida continuidade às medidas genéricas referidas no ponto 6 do Programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesas.

Apesar de sumário, o Esboço de Programa Económico apresentado por Pereira de Moura deixa clara a preocupação com a estabilização da situação económica no curto prazo, designadamente com o controlo da inflação, como aliás decorria diretamente do Programa do MFA. Mas é também ali enunciado um conjunto de medidas de política económica para preparar o futuro, medidas genericamente alinhadas com os pontos de vista tradicionais da oposição democrática, incluindo desmantelar o aparelho corporativo, o combate às desigualdades e a promoção do crescimento económico.

Desse quadro geral resultava o apelo a medidas estruturais de longo alcance nas quais era visível uma preocupação clara de redistribuição do rendimento, designadamente através de uma reforma fiscal e do estabelecimento do salário mínimo nacional, e ainda a referência a políticas setoriais visando a promoção da habitação e o melhoramento dos serviços públicos. Em contrapartida, a coligação de forças apoiantes do General Spínola impôs então a recusa do Esboço e a aprovação do programa do primeiro governo provisório composto por medidas económicas avulsas e sem coerência estratégica.

António de Spínola créditos: Manuel Moura / Lusa

Apesar da inexistência de referência clara a uma eventual transição para o socialismo, o Esboço apresentado por Pereira de Moura preconizava já a realização de uma reforma agrária, o apoio ao cooperativismo e um apelo discreto à constituição de um setor público empresarial, isto é, ao desenvolvimento de áreas de propriedade social sucetíveis de vir integrar relações de produção socialistas.

Na base destas medidas estava a ideia de retomar em novos moldes o planeamento económico, o que numa primeira fase foi inviabilizado pela instabilidade política e mais tarde, na sequência do processo de recuperação capitalista posterior ao 25 de Novembro, pela hegemonia de uma política de direita hostil à ideia de planeamento.

Documento original de 1974: ESBOÇO DE PROGRAMA ECONÓMICO

Pereira de Moura créditos: https://ruascomhistoria.wordpress.com/2017/04/17/francisco-pereira-de-moura-o-mais-mediatico-economista-do-tempo-do-prec-se-fosse-vivo-faria-hoje-92-anos-de-idade/

"1.

A sociedade portuguesa está organizada segundo o modelo capitalista, em que a iniciativa privada é o motor do desenvolvimento e o lucro normal a compensação para as decisões corretamente enquadradas nas necessidades e potencialidades sociais. O “programa do Movimento das Forças Armadas”, ao deixar para depois da construção de uma normalidade constitucional renovada os debates e opções de fundo exclui, evidentemente, qualquer ensaio de alteração de sistema.

2.

Mas há muitas desconexões, desiquilíbrios e injustiças a corrigir, progressivamente, na economia portuguesa actual.

Avultam, primeiramente, problemas ligados com a crise que pesou fortemente no movimento de 25 de abril: a guerra e o peso que tem nas finanças do Estado, bem como a inflação muito avançada em que já estamos e, ainda, o volume atingido pela emigração.

Notam-se, depois, aspetos circunstanciais — mas da maior importância — que a própria eclosão do movimento militar originou, por uma certa incerteza que tais acontecimentos sempre despertam nos meios de negócios, designadamente na banca e no sistema de relações externas.

Há que referir, finalmente, que a situação de atraso e o grau de desigualdade social sentidos entre os portugueses são tais que ninguém poderá propor a mera expectativa do aumento do produto nacional e do desenvolvimento económico para só depois se tratar de corrigir carências essenciais e humanamente inaceitáveis.

Desenvolvimento económico e promoção social, mas dando prioridade à situação da conjuntura, deverão caracterizar a política a definir. Vejamos, sucessivamente, os tópicos essenciais a considerar.

3.

A ação, que tem vindo a ser brilhantemente desenvolvida pela Junta e pelo seu Delegado para os Ministérios das Finanças e da Economia terá de ser continuada com a mesma firmeza e orientação, embora alargando-se a novos campos e com a preocupação de a integrar no esforço de longo prazo, isto é, de desenvolvimento económico e social.

Vencida a fase crítica do 'pânico' financeiro, vai começar, provavelmente, a 'guerra' dos preços. Aí, a mão terá de ser firme mas também a técnica apurada: pela multiplicidade de canais (moeda, despesas e receitas do Estado, salários e convenções, comércio externo, capacidade de produção, e poder para alargar margens de lucro) que operam na evolução dos preços, a coordenação tem de ser total, a observação do que vai acontecendo por todo o país tem de ser constante, a capacidade de decisão simultânea em vários domínios e usando diversos instrumentos tem de ser imediata. Tudo sem quebrar a confiança e apontando (na escolha dos meios, e sempre que a escolha se ofereça) para o desenvolvimento.

Nesta perspetiva, e além do que claramente se deduz do enunciado de conexões atrás apresentado, haverá que cuidar de atuações novas em 3 campos:

habitação — rendas e oferta de novas casas;

reforma fiscal — aumentando a progressividade dos impostos sobre os rendimentos e a riqueza;

preços e oferta de serviços de interesse geral (transportes, energia, comunicações etc).

4.

Mas há que apontar sobretudo para o futuro. E os objetivos serão, certamente, o aumento do nível de vida dos portugueses, bem como a redução das desigualdades mais gritantes que, atualmente, se verificam.

O aumento do nível de vida exige o aumento da produção.

E neste campo a situação caracteriza-se pela estagnação na agricultura.

Anquilosada em formas ancestrais e esgotada de braços; pela insuficiência e fragilidade do desenvolvimento industrial, não se revelando a iniciativa privada, só por si, suficiente para criar todos os postos de trabalho produtivo e remunerador que a Nação exige para os seus filhos; pela debilidade, em muitos aspetos, do comércio externo; pela insuficiência de infraestruturas básicas que suportem o desenvolvimento.

5.

Pois haverá que orientar — estimulando produções, apoiando tecnicamente, ajudando ao financiamento e à comercialização, designadamente por formas cooperativas — a agricultura; e não será o menor dos problemas a reconversão da máquina corporativa, que pode ser da maior utilidade desde que enformada por novos princípios e com homens novos — os autênticos rurais, trabalhadores e pequenos e médios empresários — a gerir os seus destinos.

E haverá que começar a preparar transformações estruturais mais profundas, sob pena de tudo tender a aniquilar-se. Chamo-se ou não (conforme as conveniências políticas) “reforma agrária” a tais transformações, uma coisa é certa — a longo prazo serão inevitáveis, e há que estar preparado.

6.

E a indústria ? Uma palavra clara tem que ser dita: a iniciativa privada é necessária e continuará a realizar a maior parte dos investimentos no setor. Mas não há doutrinas ou princípios que impeçam um governo de salvação nacional de promover diretamente os investimentos onde eles faltarem; mais, ninguém contestará que os investimentos em certos setores deverão ser predominantemente realizados pelo setor público, sob pena de ninguém os fazer, ou de poderem ser desviados dos fins de utilidade pública por poderosos interesses (designadamente estrangeiros). Aliás, por toda a Europa ocidental estas formas de promoção industrial são correntes.

Mas o esforço maior vai consistir na orientação e estímulo, usando todo instrumental preparado e lançado pelos governos anteriores e que, se não deu frutos suficientes tantas vezes, foi pela falta de vontade política ou por carências dos executantes.

Esquemas de auxílio às pequenas e médias empresas, ajuda técnica, na comercialização e na reconversão — tudo são campos para intervenção eficaz. E contar-se-á muito com as iniciativas locais e regionais, para o que terão de dotar-se de meios suficientes os órgãos existentes e outros, a criar.

7.

A redução das desigualdades aponta para o salário mínimo nacional — que não poderá, provavelmente, ser estendido imediatamente a toda a população, e deverá ser acompanhado de medidas que levem a evitar o gasto instantâneo dos aumentos, pesando portanto para a inflação. Mas também aponta para a fiscalidade tanto do lado das receitas (progressividade do imposto) como das despesas — aumentando-se as despesas com a promoção social (educação, habitação, saúde, equipamentos sociais e segurança social em geral). E ainda para o desenvolvimento regional, sendo aí a obra a realizar intimamente dependente da capacidade de renovação — em termos descentralizados — das administrações local e regional.

8.

Uma última palavra sobre o planeamento; vai ser necessário rever imediatamente e em curtas semanas o IV Plano de Fomento — em especial o programa de 1974, em conjugação com o orçamento do Estado. Só que a rapidez exigida tem de conciliar-se com a participação dos interessados — o novo plano, para já apenas nas suas linhas mestras, terá de ser obra de todo o povo.

[F. Pereira de Moura]