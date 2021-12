"Temos à nossa frente uma década decisiva, o nosso planeta está a dar de si", começou por dizer o ex-presidente do Conselho de Administração da Partex, a empresa petrolífera detida até 2019 pela Fundação Gulbenkian.

António Costa Silva participava num painel de debate promovido no âmbito das comemorações dos 20 anos da Adene -- Agência para a Energia, no Capitólio, em Lisboa.

"A mente humana é aquilo que nos vai salvar, a nossa capacidade de inovação", considerou Costa Silva, apostando na armazenagem de eletricidade a grande escala como a "grande descoberta do século XXI".

A 16 de abril de 2021, o primeiro ministro nomeou António Costa Silva para presidir à Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O Plano de Recuperação e Resiliência prevê reformas e investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização no valor de 16,6 mil milhões de euros, dos quais 13,9 mil milhões de euros dizem respeito a subvenções a fundo perdido.

Na cerimónia de hoje participaram ainda o ministro do ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, o secretário de Estado e da Energia, João Galamba, entre outros convidados.

Durante a iniciativa, a Adene e o Turismo de Portugal assinaram um protocolo de colaboração, no âmbito do projeto Acua+ Hotéis, lançado hoje e que pretende fazer face ao problema mundial de escassez de água, avaliando os empreendimentos turísticos de acordo com a sua eficiência no que diz respeito ao uso daquele recurso e identificando medidas de melhoria.

O Aqua+ é um programa lançado pela Adene há dois anos, que inicialmente se destinada apenas a residências.

Segundo a agência, desde a sua criação, o programa já ajudou a poupar quatro milhões de litros de água no setor dos edifícios residenciais.

Na reta final da cerimónia, foram entregues os Prémios Adene, que este ano destacaram o engenheiro António Vidigal e Ricardo Araújo Carvalho (We Can Charge) na categoria Inovar, o professor Joaquim Borges Gouveia e Sara Freitas (Lisboa E-Nova) na categoria Participar, Catarina Barreiros (Zero) e José Rui Felizardo (CEO do CeiiA) na categoria Cuidar e o professor Manuel Colares Pereira e Nuno Brito (Cooperativa Copérnico) na categoria Educar.

