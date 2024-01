No último mês do ano os preços no consumidor cresceram 25,5% em relação a novembro, uma aceleração quando comparados com a taxa mensal de 12,8% de novembro.

Nos 12 meses, a inflação acumulou uma subida de 211,4%, depois dos 94,8% registados em 2022 e 50,9% em 2021.

O governo de Javier Milei, empossado em 10 de dezembro, já tinha avisado que entre dezembro e até fevereiro podem registar-se taxas de inflação mensais entre 20% e 40%, adiantando que, com o plano orçamental que anunciou, pretende evitar uma situação de hiperinflação, como a que o país viveu nos anos 1980.

