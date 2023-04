Segundo avançou à agência Lusa o líder do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) e vice-presidente da Comissão de Ambiente e Energia, Pedro Filipe Soares, foi aprovado por unanimidade o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP para audições da Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal, da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Química, Farmacêutica, Elétrica, Energia e Minas (Fiequimetal) e do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.

Em causa está a "situação social decorrente do encerramento da refinaria de Matosinhos da Galp e do incumprimento das promessas realizadas pelo Governo", sendo que as audições não têm ainda data marcada.

No dia 21 de dezembro de 2020, a Galp comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a decisão de encerramento da atividade de refinação em Matosinhos, concentrando as suas atividades no complexo de Sines.

Posteriormente, para acompanhar todo o processo, a Câmara Municipal de Matosinhos constituiu um Comité Científico e um Conselho Consultivo sobre a Reconversão da Refinaria.

Todo o processo de encerramento foi muito criticado sobretudo pelas estruturas sindicais que representam os trabalhadores da antiga refinaria.

Em 16 de fevereiro de 2021, a Galp, a Câmara de Matosinhos e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) adiantaram que a antiga refinaria vai dar lugar a uma cidade da inovação ligada às "energias do futuro".

